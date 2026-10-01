Universidad de Costa Rica reconoce a Berriozábal

Berriozábal recibió un reconocimiento internacional por parte de la Universidad de Costa Rica, Sede del Caribe, por su política pública para la reactivación económica local a través del turismo mediante la estrategia denominada “Parque temático”, la cual se adorna de acuerdo a cada temporada.

El presidente municipal, Jorge Acero, dijo que esta estrategia ha abonado a potenciar el turismo y recibe a miles de familias; en consecuencia, se ha reactivado la economía de los comerciantes y ha puesto al municipio en el mapa turístico de Chiapas y del mundo.

Explicó que el interés por el proyecto surgió hace aproximadamente tres meses, cuando representantes de la universidad visitaron Berriozábal y quedaron impresionados al ver la movilidad del lugar un domingo.

“Nos pidieron que les explicáramos y ellos lo fueron a replicar allá”, señaló el alcalde, quien agregó que la sede del Caribe la conforman seis cantones, cuyos representantes vinieron a observar la exposición que se realizó.

“Ahora ellos ya quieren adornar su parque allá, porque al final sabemos que el turismo viene con dinero y es una derrama económica pronta”, expresó.

Aproximadamente realizan una recaudación de entre 2.4 y tres millones de pesos cada fin de semana, entre sábado y domingo. Sobre el crecimiento del turismo durante casi dos administraciones, afirmó que ha sido exponencial: “De tener 50, 100 visitantes en el parque, pasó a tener 20 mil visitantes”.