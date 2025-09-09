Universidades deben sumar a la igualdad de género

ONU Mujeres ha advertido sobre las múltiples formas de violencia y discriminación que han enfrentado las mujeres indígenas por siglos. Las brechas de desigualdad que persisten en América Latina y el Caribe limitan gravemente su autonomía, una realidad que se vuelve aún más compleja para quienes forman parte de los pueblos originarios.

Día Internacional

Lo anterior, fue señalado en la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Indígenas en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, de acuerdo con su director José Manuel Rosado Pérez, para reafirmar el compromiso con la inclusión, el respeto a la diversidad cultural y el reconocimiento del legado y la lucha de este sector de la población.

Destacaron que es importante recordar que las mujeres, incluyendo a las indígenas, no son una minoría, sino una parte esencial y mayoritaria de la población, cuya participación activa es clave para la construcción de sociedades más justas, inclusivas y equitativas.

La conmemoración se suma al llamado de ONU Mujeres, que en esta fecha hace énfasis en la necesidad de visibilizar el papel fundamental de las mujeres indígenas en la defensa y preservación de la identidad de sus comunidades.

Durante la ceremonia, se realizó la lectura del texto “Joñoñ xty`añonbä x-ixik” (Soy una mujer Ch’ol), escrito por Juana Peñate, ganadora del Premio de Literaturas Indígenas de América 2020.

La lectura en Ch’ol, la cual estuvo a cargo de la estudiante de la carrera de Gestión Empresarial, Candy Yanelly López Hernández, quien dio vida a las palabras de la autora en un emotivo momento que destacó la riqueza lingüística y cultural de los pueblos originarios.

Así también, se llevó a cabo el Maratón por la Lectura en el centro de información en donde se compartió y leyó en voz alta y en colectivo diversos textos de y sobre mujeres indígenas.