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ChiapasTuxtla

Universidades deberán fomentar análisis ciudadano

Marzo 27 del 2026
Las universidades deberán participar en la construcción de mejores ciudadanías. CP
Las universidades deberán participar en la construcción de mejores ciudadanías. CP

En el marco de las recientes reformas electorales, las universidades tienen una responsabilidad social para generar conciencia ciudadana y análisis de los alcances de estas enmiendas de ley, expuso María Eugenia Culebro Mandujano, titular de la Dirección de Investigación y Postgrado (DGIP) de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

La doctora explicó que se trata de procesos legislativos que inciden en la cotidianidad de México y de Chiapas, por ello es responsabilidad de las universidades abordar estos temas y llevarlos con análisis a la comunidad en general.

Particularmente el tema electoral pues incide en el pensamiento crítico, la postura ideológica, la participación democrática y en general la creación de una sociedad plena y participativa.

Unach, un espacio para el diálogo

“Es un papel que deberán retomar las universidades, es un papel que históricamente nos fue conferido y es momento de retomarlo”, dijo.

Explicó que con el liderazgo del rector Oswaldo Chacón, la Unach está participando en diversos foros y trazando un ruta crítica e informativa en Chiapas.

Este trabajo puntualizó habrá de intensificarse tras la resolución del Poder Legislativo Federal, para conocer a detalle lo que se publique como acuerdo oficial.

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