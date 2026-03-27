Universidades deberán fomentar análisis ciudadano

En el marco de las recientes reformas electorales, las universidades tienen una responsabilidad social para generar conciencia ciudadana y análisis de los alcances de estas enmiendas de ley, expuso María Eugenia Culebro Mandujano, titular de la Dirección de Investigación y Postgrado (DGIP) de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

La doctora explicó que se trata de procesos legislativos que inciden en la cotidianidad de México y de Chiapas, por ello es responsabilidad de las universidades abordar estos temas y llevarlos con análisis a la comunidad en general.

Particularmente el tema electoral pues incide en el pensamiento crítico, la postura ideológica, la participación democrática y en general la creación de una sociedad plena y participativa.

Unach, un espacio para el diálogo

“Es un papel que deberán retomar las universidades, es un papel que históricamente nos fue conferido y es momento de retomarlo”, dijo.

Explicó que con el liderazgo del rector Oswaldo Chacón, la Unach está participando en diversos foros y trazando un ruta crítica e informativa en Chiapas.

Este trabajo puntualizó habrá de intensificarse tras la resolución del Poder Legislativo Federal, para conocer a detalle lo que se publique como acuerdo oficial.