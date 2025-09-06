Universidades deberán incluir valores éticos en la formación

La educación en la entidad deberá integrar a los valores éticos como un elemento toral en la formación de egresados, para participar en la gran danza nacional de formación y desarrollo, dijo la secretaria general de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Mary Carmen Vázquez Velasco.

Explicó que muchos temas inmediatos afligen a la agenda nacional como la inseguridad, misma que deviene, en gran medida, de la carencia en formación de valores, disciplina, respeto y atención a las emociones.

Grandes cambios

Por eso, explicó, en los grandes cambios que plantea la universidad en sus reformas a programas académicos y normativos, destaca la atención a la vida emocional y social.

El rector Oswaldo Chacón es un interesado permanente en las acciones de formación y desarrollo integral, en un trabajo autónomo pero alineado a las acciones del gobernador Eduardo Ramírez en beneficio de Chiapas, dijo.

Finalmente adelantó que en breve la Unach buscará la certificación como universidad amigable con el medio ambiente y las mascotas, lo que evidencia el trabajo transversal en favor de la formación .