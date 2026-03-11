Universitarios conocen actividad pecuaria

La Expo Ganadera Tapachula representó una oportunidad para estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrícolas Campus IV de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), para conocer en forma directa la actividad pecuaria y la diversidad genética de las distintas razas de ganado, procesos de selección y mejoramiento que realizan los productores.

El catedrático de Ingeniería Agronómica, Manuel Ernesto Aguirre Rosales, explicó que la finalidad es vincular a las nuevas generaciones de profesionistas con los sectores productivos, permitiéndoles adquirir conocimientos prácticos y que comprendan los retos que se enfrentan directamente en el campo.

Recorrido

Durante el recorrido los universitarios presenciaron concursos de las distintas razas bovinas, evaluados por jueces nacionales, con lo cual pudieron conocer los procesos y estándares de calidad genética y manejo del ganado.

Asimismo, recibieron explicaciones amplias sobre la presencia de la plaga del gusano barrenador, que genera preocupación entre el sector ganadero, por las afectaciones productivas y económicas, además que también puede infectar animales de traspatio, mascotas y hasta personas.

Por ello, los especialistas explicaron a los estudiantes la importancia de sumar esfuerzos entre autoridades, productores y académicos para implementar estrategias de control, como la técnica del insecto estéril.

El recorrido para los estudiantes representó la oportunidad de complementar su formación académica al conocer de fondo a uno de los sectores productivos más importantes de Chiapas, como es la ganadería.