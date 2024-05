Universitarios se unen a promoción del voto

Diferentes sectores se siguen sumando a la promoción del voto en el estado de Chiapas, como el deber ciudadano más importante para la democracia del país. Ahora, los jóvenes universitarios han levantado la voz en este tema.

La cercanía de la jornada electoral del 2 de junio ha motivado a la ciudadanía a sumarse a la campaña de promoción del voto que busca que se convierta en un día de participación cívica histórica en nuestro estado.

Estudiantes universitarios motivados por la campaña “Yo Voto Porque Quiero a Chiapas”, aseguraron que en esta su primera oportunidad de participar en un proceso electoral, no perderán la “oportunidad de dar su opinión en donde se debe participar en las urnas y con el voto meditado e informado”. Miguel Escarpulli, estudiante de octavo semestre de la Licenciatura de Marketing, comentó: “No hay de otra, hay que ir a votar porque si no lo hacemos, alguien más lo va a hacer por nosotros y eso no debemos permitirlo”.

Por su parte, Carolina García, estudiante de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), expresó su deseo de invitar a las personas “que tengan credencial de elector, a ejercer el derecho al voto, por cariño a Chiapas y a nuestras familias”.

Mensaje

“Los jóvenes chiapanecos debemos interesarnos más por la política y en las decisiones que impactan directamente en todos los aspectos de nuestra vida”, enfatizó la joven Frida Cano. Los jóvenes reconocen lo siguiente: “Para hacerlo, nada más a la mano que ir a votar el 2 de junio, en familia, y con la seguridad de que con ello lograremos dar muestra de nuestro compromiso con el estado y los nuestros”.