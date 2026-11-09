Unos 100 mdp para protectores de selvas y bosques

La gerente de Servicios Ambientales del Bosque y Conservación de la Biodiversidad de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), María Brenda Aly Zavala López, dijo que de cara a la severa temporada de sequías e incendios pronosticada para Chiapas, la labor del programa de Pago por Servicios Ambientales sería vital, pues se trata de personas y comunidades enteras dedicadas a proteger los bosques y selvas.

Por ello, informó, se buscarán los mecanismos para fortalecer este sector desde el enfoque ambiental, con el fin de conseguir mejores oportunidades y generación de empleos mediante este programa que tiene un techo presupuestal de casi 100 millones de pesos.

Estrategia

Abundó que las personas dedicadas a esta labor “son héroes que frenan el cambio climático”, por ello, mediante la coordinación con el Gobierno del Estado, desde 2025 se impulsa la protección de más de 25 mil hectáreas.

Añadió que en 2026 se incorporaron recursos para preservar otras 12 mil hectáreas y beneficiar a nuevas comunidades, en su mayoría indígenas pertenecientes a los pueblos tsotsil, tseltal, zoque y tojolabal.

Este esquema también contribuye a atender la estrategia estatal dirigida a los municipios históricamente olvidados y, dijo, permitirá tener un 2027 con menos afectaciones climáticas.

Pronóstico

Destacaron que los pronósticos para 2027 advierten una temporada crítica y atípica de incendios forestales a nivel global, impulsada principalmente por la llegada de un fenómeno de El Niño que alcanzará su punto máximo en la primavera de ese año. Se esperan temperaturas récord, sequías prolongadas y una reducción de las lluvias, especialmente en México, Centroamérica y partes de Sudamérica.