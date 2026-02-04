Unos 15 días más de cierre por socavón

Los trabajos del restablecimiento de los drenes pluviales en el socavón del bulevar Belisario Domínguez, al poniente de la capital del estado continúan, destacando la revisión general del área para reducir el riesgo de nuevos hundimientos en la zona dorada de Tuxtla Gutiérrez, informó el titular de Protección Civil (PC) municipal, Eder Fabián Mancilla Velázquez, quien dijo que los trabajos tienen de frente unos 15 días más.

Asimismo, explicó que las obras van avanzando sin demoras y tienen, además del compromiso de resolver ese espacio de riesgo en específico, que verificar las condiciones de otras aéreas en la misma extensión.

Recordó que esa superficie tiene obra inducida, tubería de altas dimensiones, por lo que se trabaja para crear un monitoreo de riesgos y así evitar nuevas afectaciones.

Refirió Mancilla Velázquez sobre el colapso inicial de un pozo de visita del sistema de drenaje sanitario, situación que ocasionó un socavón de aproximadamente cuatro metros de largo, cuatro metros de ancho y tres metros de profundidad, en la 16.ª Poniente y bulevar Belisario Domínguez.

El hundimiento fue detectado de manera oportuna, por ello a través de un trabajo interinstitucional se acordó realizar las acciones de reparación y cierres viales en la zona, que durarán por lo menos otros quince días, aunque se tiene habilitado un carril, puntualizó.