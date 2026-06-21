Unos 50 hongos venenosos en Chiapas

En Chiapas existen unas 50 especies de hongos tóxicos, cinco de ellos son mortales y la llegada de las lluvias junto a la notoria pérdida de conocimiento de selección en la colecta, representa un riesgo para los consumidores.

Y es que diversas investigaciones han reportado en años recientes la pérdida de transmisión de conocimiento para colectar hongos comestibles. Y es que en Chiapas hay cerca de 350 mil especies.

Al respecto, James Gómez Montes, titular del Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) y la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, dijo que se intensificaron acciones de análisis toxicológico y fomento sanitario.

Presencia

Agregó que estas prácticas ocurren sobre todo en nueve municipios de la región Altos Tsotsil-Tseltal que registran más antecedentes de intoxicaciones, como son: Chamula, Chanal, Chenalhó, Larráinzar, Oxchuc, San Cristóbal de Las Casas, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán.

Mencionó que el Laboratorio Estatal cuenta con el área de toxicología, la cual se encarga de analizar los compuestos de los hongos para determinar cómo afectan al organismo, su diagnóstico y tratamiento.