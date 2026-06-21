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Unos 50 hongos venenosos en Chiapas

Junio 21 del 2026
El desconocimiento representa un riesgo para los consumidores. CP
El desconocimiento representa un riesgo para los consumidores. CP

En Chiapas existen unas 50 especies de hongos tóxicos, cinco de ellos son mortales y la llegada de las lluvias junto a la notoria pérdida de conocimiento de selección en la colecta, representa un riesgo para los consumidores.

Y es que diversas investigaciones han reportado en años recientes la pérdida de transmisión de conocimiento para colectar hongos comestibles. Y es que en Chiapas hay cerca de 350 mil especies.

Al respecto, James Gómez Montes, titular del Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) y la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, dijo que se intensificaron acciones de análisis toxicológico y fomento sanitario.

Presencia

Agregó que estas prácticas ocurren sobre todo en nueve municipios de la región Altos Tsotsil-Tseltal que registran más antecedentes de intoxicaciones, como son: Chamula, Chanal, Chenalhó, Larráinzar, Oxchuc, San Cristóbal de Las Casas, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán. 

Mencionó que el Laboratorio Estatal cuenta con el área de toxicología, la cual se encarga de analizar los compuestos de los hongos para determinar cómo afectan al organismo, su diagnóstico y tratamiento.

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