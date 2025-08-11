Unos ocho mil 600 millones se destinarán a becas

Para este año, en Chiapas se estarán dispersando alrededor de ocho mil 600 millones de pesos (mdp) como parte de los apoyos a estudiantes, siendo uno de los estados más beneficiados con estos recursos resaltó Marcelo Toledo Cruz, titular de la Oficina de Representación de Becas para el Bienestar en la entidad.

Todo el recurso destinado, resaltó, se traduce en un apoyo para un millón de alumnas y alumnos, y la tendencia es que esa cifra sea superada para el 2026, tomando en cuenta el interés que tiene el Gobierno Federal.

Capacitación

Recientemente tuvieron una capacitación y en el análisis que se hizo se dieron cuenta de que Chiapas es uno de los estados privilegiados con los programas educativos.

Incluso, refirió que es una de las entidades que más oficinas regionales tiene, lo que facilita a las personas poderse desplazar a un espacio más cercano de la localidad donde viven.

Toledo Cruz insistió que es posible que haya más dinero etiquetado para becas en el 2026, esto por la incorporación de otros grados de la educación primaria.

La intención del gobierno que encabeza la presidenta de México, detalló, es que la Educación Básica tenga la beca de forma universal.

Crecimiento paulatino

De hecho, recordó Toledo Cruz, comenzaron con los tres grados de la educación secundaria y para 2026 se extenderá a primarias, aunque todavía no se tiene la certeza de cuáles serán los grados beneficiados.

La dispersión del dinero en Chiapas, comentó, es una cadena de beneficios debido a que ese recurso se queda en los diversos municipios, con la intención de que no haya deserción escolar.

“El hecho de que nosotros entreguemos becas hace que el alumno quede atado a su aula, a su centro escolar; representa matrícula para muchos planteles, representa horas de carga de trabajo para la planta docente”, remarcó Toledo Cruz.