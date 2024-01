UNTA espera que se mejore el apoyo al campo

Carlos Humberto Luna López, dirigente estatal de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) en Chiapas, mencionó que el campo y los campesinos requieren de una verdadera representación en las cámaras altas.

Expuso que actualmente existe una visión de los pequeños productores del estado, quienes consideran a las elecciones como un problema grave.

Indicó que “a las autoridades no les va a dar tiempo de entregar los programas para el campo, y este año tenemos otro problema grave, precisamente es un año electoral, se viene la veda y estamos hablando de que nos quedan dos meses nada más de gestión para la incorporación de todos los programas del campo; no les va a dar tiempo para hacer la entrega antes del proceso electoral”.

Sin embargo, este no es un tema nuevo, ya que desde hace años el proceso de Segalmex ha sido pésimo debido a que no hubo las entregas de apoyos que debieron hacerse, pues las que se hicieron no fueron en tiempo y forma.

Desafíos

Consideró que “son tres los principales problemas que enfrenta el campo: en primer lugar la falta de presupuesto, en segundo la inseguridad y el tercero es la migración de los jóvenes que, ante la dificultad de producir sus tierras por falta de recursos y la inseguridad, prefieren buscar oportunidad en otros lugares”.

Apuntó que en Chiapas existe una gran importación de granos, que viene siendo de un 60 o 70 por ciento, cuya producción ha caído drásticamente.

“Esto no se trata de que nuestro estado de Chiapas no quiera o sea un estado flojo; no se produce porque la juventud campesina ha tenido la necesidad de migrar”, expuso.

En este sentido, dijo que los campesinos están dispuestos a trabajar pero se requiere de más apoyos y una digna representación en las cámaras altas para generar leyes que impacten a este sector.