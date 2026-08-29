Urbanización y ruido no alejan a las aves de Tuxtla

A pesar del crecimiento urbano, el tránsito vehicular y el ruido, Tuxtla Gutiérrez mantiene condiciones favorables para la presencia de una amplia diversidad de aves. Estudios realizados por investigadores y estudiantes del Instituto de Ciencias Biológicas, de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), han registrado alrededor de 300 especies.

El profesor investigador, Esteban Pineda Díaz de Bonilla, explicó que la ubicación de Tuxtla Gutiérrez, así como la presencia de áreas naturales y espacios con vegetación, favorecen la disponibilidad de alimento, agua y refugio para diversas especies.

Monitoreos

Los monitoreos, realizados por estudiantes de la Licenciatura en Biología y de la Maestría en Ciencias en Biodiversidad y Conservación de Ecosistemas Tropicales, han permitido conocer la diversidad, presencia y comportamiento de las aves en distintos puntos de la ciudad.

Entre los sitios que contribuyen a esta diversidad destacan el Parque Nacional Cañón del Sumidero, la reserva del Mactumactzá, el Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT) y el río Sabinal, que funciona como un corredor natural para el desplazamiento de las aves.

“De cierta manera, la ciudad se convierte en un oasis. Hay comida y agua disponibles, por lo que muchas aves ingresan, visitan estos espacios y posteriormente regresan a las áreas naturales que se encuentran en la periferia”.

Aves migratorias

Los estudios también han detectado aves migratorias provenientes de Estados Unidos, Canadá y distintas regiones del centro de México, que llegan a Tuxtla Gutiérrez durante el invierno para alimentarse, descansar y refugiarse.

La presencia de aves no depende únicamente de que un sitio se encuentre alejado de la zona urbana, sino principalmente de la existencia de vegetación. “Incluso en el centro de la ciudad, sin importar el ruido o el tránsito vehicular, si había zonas con vegetación, ahí estaban presentes las aves”.