Urge atender gestión de los residuos sólidos

La gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU) es uno de los mayores retos ambientales y de salud pública de la actualidad, la doctora Teresa de Jesús Sánchez Sánchez detalla que en Chiapas se producen cerca de cinco mil 188 toneladas diarias, el 4.8 % del total nacional; el problema: la mayoría queda en tiraderos al cielo abierto.

La autora del artículo “El destino de la basura: una mirada a sus impactos”, publicado en la revista Espacio I+D, Innovación más Desarrollo, señala que en México se registran dos mil 203 sitios de disposición final, y que el 87 % son tiraderos a cielo abierto no controlados, lo que genera graves consecuencias para el medio ambiente y la población.

La doctora en Ciencias en Biodiversidad y Conservación de Ecosistemas Tropicales de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) subraya que la generación de residuos sólidos urbanos en el país asciende a aproximadamente 108 mil 146 toneladas por día, mientras que en Chiapas se producen cerca de cinco mil 188 toneladas diarias, lo que representa el 4.8 % del total nacional.

“Estos números reflejan un problema que se ha agravado con el crecimiento poblacional y el incremento del consumo”, destaca.

“La disposición final inadecuada de estos residuos incluye contaminación del aire y del agua, emisiones de metano y lixiviados, degradación del paisaje y proliferación de enfermedades”, agrega Sánchez Sánchez.

Impacto ambiental

Entre los impactos más graves derivados de un manejo inadecuado de los RSU se encuentran la contaminación de suelos y mantos acuíferos, la emisión de gases de efecto invernadero y la proliferación de fauna nociva que actúa como vector de enfermedades como dengue y malaria.

Sánchez propone impulsar estrategias basadas en la economía circular, que promuevan la reducción, reutilización y reciclaje de los materiales, así como el cumplimiento estricto de la normativa ambiental y la corresponsabilidad entre gobierno, industria y ciudadanía.