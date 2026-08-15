Urge atender vialidad en Mactumatzá

Habitantes de la Colonia Lomas de Mactumatzá fueron incomunicados por unas cuatro horas, luego que un camión se volcara en la única calle de acceso a sus viviendas, situación que evidenció la urgencia de atender las mejoras viales en la zona.

Solicitan pavimentación

Vecinos señalaron tener varios años solicitando la atención de pavimentación a la única vialidad que permite el acceso a su zona habitacional, la cual además de atender la necesidad de comunicación de la zona, mejoraría la intercomunicación de colonias como Diana Laura y Lomas del Sur.

Beneficios

Mejorar la calle que conecta las vialidades Romeo Rodríguez con Prolongación Calle Roble, permitiría que los colonos tengan comunicación con la ciudad y podría representar una ruta alterna para hacer eficiente la intercomunicación.

De momento, los vecinos organizados han colocado terraplenes, cemento y piedras en la calle, que a diario es utilizada por cientos de personas, poniendo en riesgo su integridad y seguridad patrimonial.

Asimismo, la mejora tendría una incidencia directa en la seguridad en la zona, pues también urge la intervención a la iluminación.

En el accidente no se reportaron lesionados, más que perdidas materiales y la incomunicación de los vecinos.