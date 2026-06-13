Urge Chiapas de tecnología médica

Chiapas demanda más y mejores tecnologías en la atención a la salud, en particular las de especialidades, pero con la imperante de ser procedimientos que cuenten con un precio accesible o de prestaciones sociales.

En este sentido, las enfermedades relacionadas a la línea del tórax son crecientes, informó el médico neumólogo Germán Gómez Guzmán, quien dijo que es importante posicionar estos servicios en el nivel institucional.

Explicó que, una de estas novedades de relativa urgencia es la toracoscopia médica, una herramienta diagnóstica y terapéutica que permite observar de forma directa la cavidad pleural mediante una técnica de mínima invasión, reduciendo riesgos y favoreciendo una recuperación más rápida para las y los pacientes.

Beneficios

“Este procedimiento permite identificar con mayor precisión diversas enfermedades pleurales, obtener biopsias dirigidas y realizar intervenciones terapéuticas en un mismo acto médico”, informó.

Recordó que recientemente este servicio fue incorporado a servicios médicos en Chiapas, por ejemplo en el Hospital General de Zona (HGZ) Número Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con lo cual se convierte en un procedimiento accesible.

Agregó que su incorporación representa un avance importante para la atención especializada, pues permite reducir tiempos de espera para el diagnóstico, evitar traslados prolongados a otras entidades del país y favorecer la continuidad de la atención médica cerca del entorno familiar del paciente.

Durante el procedimiento, los especialistas habitualmente drenan el líquido acumulado y obtienen muestras de tejido y líquido pleural para estudios diagnósticos, lo que permite establecer con mayor precisión el origen de la enfermedad y definir el tratamiento más adecuado para el paciente.