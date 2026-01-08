Urge combate a la degradación de suelos en Chiapas

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha señalado que hasta un 33 % de los suelos del mundo ya están degradados, una condición que reduce directamente su capacidad para producir alimentos, agua y servicios ecosistémicos esenciales.

Dice que más de mil 660 millones de hectáreas se consideran tierras degradadas por actividades humanas y mil 700 millones de personas habitan zonas donde los rendimientos agrícolas han disminuido al menos un 10 % debido al deterioro del suelo.

El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt) señala que el suelo agrícola ha sido tratado como si fuera infinito, pero la ciencia muestra otro panorama, está sometido a una degradación acelerada que compromete su fertilidad y la estabilidad económica de miles de comunidades rurales.

La capacidad de los suelos para capturar carbono, regular el agua, amortiguar el impacto de las sequías e inundaciones y sustentar los ecosistemas agrícolas convierte su salud en un factor decisivo para el futuro.

Nuevas prácticas

Destaca que la transición hacia sistemas agroalimentarios de bajas emisiones ya está en marcha. Los avances en manejo eficiente del nitrógeno, agricultura de conservación y prácticas regenerativas muestran que es posible reducir emisiones sin sacrificar productividad ni estabilidad económica.

En Chiapas para la recuperación de suelos degradados investigadores y técnicos del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), han implementado en diversas parcelas de productores agrícolas tecnologías como el Modelo Integrado de Agricultura Familiar y sistemas de maíz-leguminosa, con muy buenos resultados.

Ha recorrido con autoridades federales, estatales y productores, ejidos en El Triunfo, municipio de Villaflores, y Tiltepec, Jiquipilas, Chiapas, para promoverlo.