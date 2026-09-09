Urge combate al pirataje y actualizar tarifa

Transportistas organizados de la capital chiapaneca, encabezados por Roberto Valentín Gordillo Padilla, delegado estatal de la Confederación Auténtica de los Trabajadores de la República Mexicana (CATRM), denunciaron de nueva cuenta la proliferación del transporte “pirata” en diversas rutas de la ciudad, así como la falta de voluntad de las autoridades para realizar operativos que frenen esta práctica ilegal.

Dio a conocer la respuesta que obtuvieron por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) tras sus denuncias sobre unidades que prestan el servicio de colectivo con placas particulares. El delegado metropolitano les notificó que realizó “apercibimientos” a algunas unidades, lo que calificó como insuficiente.

Gordillo Padilla apuntó directamente contra los líderes de otras organizaciones del gremio, a quienes denominó “camisas blancas” —en referencia a las organizaciones terminadas en “TAC”—, por fomentar el pirataje en lugar de defender al sector.

De acuerdo con el delegado, estas organizaciones han convertido en negocio la venta de espacios para que unidades irregulares operen en rutas concesionadas, cobrando entre 4 mil y 5 mil pesos por las calcas que acreditan su circulación.