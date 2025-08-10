Urge conservar más áreas verdes urbanas

“Es importante cuidar y conservar las áreas verdes dentro de la ciudad para amortiguar los efectos del cambio climático y la sobrecarga que representa la urbanización, así como las emisiones de vehículos y evitar escurrimientos por lluvia”, dijo Carolina Orantes García, docente-investigadora del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

Recorrido

Precisó que el parque Joyyo Mayu es uno de los pocos pulmones verdes que quedan en la capital chiapaneca, con especies nativas de árboles, por ello realizarán una revisión de estos ejemplares para elaborar un inventario que detalle el estado de cada uno.

La idea es proporcionar esa información a la administración del parque para que tome las mejores alternativas, porque algunos árboles a simple vista se ve que necesitan ser renovados porque están atacados por plagas. Con el inventario se podría saber qué especies trasplantar.

Retenedores de agua

Indicó que áreas con abundante vegetación como este parque evitan los escurrimientos, retienen el agua, además que ayudan a regular la temperatura, por eso es importante hacer estudios como el que realizan varios investigadores de la Unicach y de otras universidades estatales, del que forma parte este análisis, para ayudar a su conservación.

Enfatizó que es importante que antes de plantar nuevos árboles se identifique a las especies que ya existen, porque introducir nuevas, que no sean endémicas, conlleva problemas de levantamiento de raíces, alergias a animales o personas, o en su caso atraer hierba invasiva.

“Es importante que como habitantes de la ciudad seamos conscientes de cuidar nuestros parques, son pocos los pulmones verdes que nos quedan, si vemos a los cerros las áreas verdes están acabando, estamos deforestando, depredando, y eso será un problema en el futuro, que los cerros se derrumben o haya escurrimientos más fuertes.”