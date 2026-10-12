Urge democratizar el acceso al conocimiento

El subdirector del Sistema Nacional de Publicaciones Científicas y Humanísticas de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) Pedro Ovando, sostuvo que Chiapas se encuentra frente a un momento complejo, pues la construcción del conocimiento debería transformar las zonas rezagadas de la entidad y de México.

Desde la Librería del Fondo de Cultura Económica de la Benemérita Unach, ofreció una ponencia denominada Ciencia Abierta y sus Paradigmas, donde habló sobre la ruta social y abierta que deberá tener la generación del conocimiento.

Opinión

“Es necesario que los investigadores realicen proyectos que atiendan problemas locales y estos se ofrezcan a la comunidad de manera abierta y de fácil acceso, democratizando el conocimiento, afirmó.

En este marco el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) Oswaldo Chacón Rojas, señaló que la comunidad académica de la universidad está consciente del reto de aplicación de los proyectos en las sociedades.

Estadísticas

El 30 % de la comunidad académica es investigadora, esto es unos 330 maestros de la Unach que están vinculados al Secihti, dijo.

Marcó una referencia a la comunidad ante el reto de discernir entre la investigación y las aportaciones de la inteligencia artificial y este resultado, llevarlo directamente a los sectores productivos, al gobierno y la sociedad, es decir redefinir la forma y razón de generar conocimiento.

DGIP

Por su parte, la doctora María Eugenia Culebro, titular de la Dirección General de Investigación y Postgrado (DGIP) agradeció al maestro Pedro Ovando la ponencia y el taller que ofreció el destacado investigador.

Dijo que la presencia del también antropólogo social, fortalece la relación de la universidad con las comunidades a las pertenecen los académicos.

Ponencia

Durante su ponencia el también gestor académico y editor dijo que el movimiento indígena vinculado al movimiento armado de 1994 es una referencia que debe tomarse en cuenta porque visibilizó diversos problemas sociales y estructurales que por encima de la visión política, representó un reto para la comunidad investigadora.

Esa realidad del Chiapas del 94 hasta la actualidad ha sido objeto de investigación, pero ahora mismo ocurre un segundo momento donde la ciencia debería transformar las realidades inmediatas mediante un planteamiento abierto.

Es decir la ciencia abierta promueve que los datos estén públicos para replicarse, aplicarse y cambiar realidades. Esta ciencia deberá tener en las publicaciones de investigación un espacio de diálogo entre las sociedades y sus necesidades.

Finalmente tras agradecer al rector Oswaldo Chacón y la doctora María Eugenia Culebro, recordó que México es el tercer país con mayor generación de publicaciones científicas en Latinoamérica por lo que ahora el siguiente paso deberá ser transitar hacia este concepto que llama: ciencia abierta.

El ponente

Pedro Ovando es antropólogo social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). Sus reflexiones se orientan a explorar la dimensión performativa y política de los procesos de significación y transformación simbólica.

Sus perspectivas de análisis abarcan los estudios del performance, la antropología, la filosofía critica y los estudios críticos del patrimonio. Ha sido profesor de asignaturas de teoría del ritual, antropología simbólica y antropología del performance.

Ha participado en diversos foros académicos nacionales e internacionales en la ENAH, la UAM, la UNAM, el Colsan, el Instituto Hemisférico de Performance y Política de New York University, la University of California en Los Angeles, el Museo de arte Carrillo Gil, entre otros. Desde 2015 es miembro de la Red de Estudios de Performance.