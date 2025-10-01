Urge desterrar la extorsión de Chiapas

El presidente estatal del PRI, Rubén Zuarth, dijo que urge en Chiapas la aplicación de la reforma a la extorsión, pues es un estado que padece este ilícito, particularmente en las zonas productoras.

El legislador expresó que como fracción parlamentaria del PRI respaldan la reforma constitucional en materia de extorsión, considerando este delito como uno de los mayores flagelos que enfrenta la entidad y el país.

“Este delito no distingue sectores y afecta a ciudadanos, gobiernos municipales, empresarios, ganaderos y agricultores, generando incluso un impacto negativo en los precios del mercado y en la economía de miles de familias”, sostuvo.

Explicó que se trata de un delito relevante por la constitución social y económica de Chiapas, por lo que su atención representa más que una legislación moderna, la atención a un demanda histórica.