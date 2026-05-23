Urge diálogo ante paro magisterial

La iniciativa privada en Chiapas se pronunció ante el anuncio de la huelga nacional por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), expresaron lo que implica un paro de esta magnitud en medio de un frágil entorno económico que apenas comienza a dar señales de recuperación.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez (Canaco Servytur), Miguel Ángel Blas Gutiérrez, pidió que autoridades y sectores sociales no esperen a que el conflicto escale.

La fecha pactada para el inicio de esta huelga es el próximo 1 de junio, se prevé que el magisterio realice movilizaciones en la Ciudad de México y al mismo tiempo sea replicado en distintas entidades del país.

El llamado del empresariado no es a la confrontación, sino “mantener la normalidad en las actividades comerciales, turísticas y de servicios permitirá que las empresas continúen creciendo”.

Reconocieron el derecho a la protesta, pero también expresaron que el comercio ve en cualquier interrupción prolongada una amenaza directa a los empleos de familias chiapanecas.

Blas Gutiérrez, exigió mostrar estabilidad, no fracturas ante los ojos del mundo, esto debido a que México se prepara para ser sede de partidos internacionales de la Copa Mundial Futbol y que sin duda traerá consigo la visita de turistas.

El gremio empresarial de Canaco Tuxtla, confía en que pronto haya una coordinación entre el gobierno y magisterio.

“Confiamos en que nuestras autoridades harán lo correspondiente conforme a las necesidades de todos los sectores”, señaló el presidente de la cámara, dejando abierta una ventana a la negociación antes de que los primeros bloqueos aparezcan en el mapa.

El diálogo no puede esperar a que el paro empiece, señaló la cámara, porque cuando las escuelas paran, advierten, no solo se detienen las clases, el comercio también resiente las consecuencias.