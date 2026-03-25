Urge enfrentar violencia hacia los menores

La violencia contra niños, niñas y adolescentes configura una crisis que exige respuestas urgentes, advirtió Alejandra Muñoz, integrante de la Red por la Justicia Reproductiva al referirse sobre casos graves presentados en la entidad de tipo sexual.

La activista puso sobre la mesa casos como lo ocurrido con una niña de tres años hallada sin vida en el municipio de Tila con huellas de violencia extrema, como reflejo de una problemática que, lejos de ceder, se profundiza en la entidad.

Uno de los flancos más débiles, señaló, es la ausencia de un protocolo claro de actuación para atender embarazos en adolescentes y menores de 14 años.

Según explicó, en la mayoría de esos casos los embarazos son producto de relaciones no consentidas o de situaciones de manipulación, lo que los convierte en una manifestación más de violencia sexual.

Para Muñoz, robustecer las políticas públicas en esta materia resulta urgente, debido a que no solo se trata de garantizar el acceso a métodos anticonceptivos y a servicios de salud sexual y reproductiva, sino también de asegurar que las niñas y adolescentes sepan que en Chiapas pueden tomar decisiones frente a un embarazo no planeado.

La integrante de la Red por la Justicia Reproductiva advirtió que cuando no existen condiciones para ejercer ese derecho, los proyectos de vida se truncan, se interrumpen los estudios y se perpetúa una brecha de desigualdad entre hombres y mujeres.