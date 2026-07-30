Urge frenar el abuso hacia las infancias

La senadora Sasil de León expuso una postura contra el abuso hacia las infancias y la trata; así como la urgencia de fortalecer un marco jurídico que aborde de manera transversal las necesidades de los sectores vulnerables de México y Chiapas.

Dijo que cada 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Un fenómeno donde una de cada tres víctimas son niñas y niños, según informes de la propia ONU.

Por ello, resulta de suma relevancia voltear a ver a las mujeres, niñas y niños en este contexto de violación de los Derechos Humanos y la criminalización de las infancias.

Reconocen trabajo

“Reconocemos el profundo trabajo que está realizando nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en esta lucha frontal en defensa de las infancias, garantizando su acceso a la educación, salud, familia y seguridad, entre otros.

En Chiapas, la tierra que amo profundamente, se lidia una lucha permanente contra un histórico problema: la violación de los derechos de las mujeres y las infancias.

Recientemente un caso laceró a todo el pueblo de Chiapas. Un niño fue violentado sexualmente por un grupo de adultos, en una comunidad indígena en el municipio de Sabanilla”.

“Reconocer el papel del Gobierno del Estado de Chiapas y del mandatario Eduardo Ramírez Aguilar, quien de inmediato a través de la Fiscalía General del Estado rescató al niño y detuvo a las personas señaladas como presuntas responsables.

Sin embargo, la detención de los responsables no es suficiente. Es necesario replantear el marco jurídico para la prevención y erradicación de este tipo de actos, pero también atender el contexto histórico y social de las comunidades donde ocurren casos de trata y/o violencia sexual, infantil o de género.