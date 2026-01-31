Urge frente común para reducir casos de sarampión

México tiene un estatus internacional que debe ser resguardado, pues una importante fuente de ingresos es el turismo, por ello urge una estrategia fortalecida para reducir los casos de sarampión.

En este sentido, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Chiapas, alertó que México está frente a un reto de salud pública que demanda la participación institucional y social.

El dirigente priísta sostuvo que la actual administración deberá reforzar una estrategia integral, permanente y anticipatoria, sustituyendo la prevención por acciones reactivas, buscando anticiparse a los escenarios de crisis.

Prioridades

Zuarth Esquinca señaló que, es prioritario recuperar las coberturas óptimas de vacunación infantil recomendadas a nivel internacional, pues actualmente millones de niñas, niños y adolescentes están con esquemas incompletos.

Indicó que el brote de sarampión iniciado en 2025 y que continúa en 2026, demanda la creación de cercos epidemiológicos y cobertura previa, para ser una enfermedad prevenible.

México en riesgo

Advirtió que México debe ejercer acciones puntuales pues existe el riesgo de perder su estatus internacional como país libre de sarampión.

Finalmente, Rubén Zuarth recordó que entre 2013 y 2018 se aplicaron 163.5 millones de vacunas, frente a sólo 2.6 millones en 2025, por lo que urge acción inmediata y una estrategia de salud pública de largo plazo que proteja la vida de las y los mexicanos.