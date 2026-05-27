Urge garantizar protección de las mujeres

El feminicidio de Carla “N”, ocurrido en el municipio de Bochil, se convirtió en el caso número 17 registrado en territorio chiapaneco en lo que va del año, lo que vuelve a poner en la mesa la necesidad de garantizar la protección y la vida de las mujeres en la región, alertaron organizaciones feministas.

De acuerdo a lo revelado por la Consejo Estatal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cuerpo de la joven de 28 años fue hallado en la colonia La Granja de dicho municipio.

Informe

Ante esto, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que Carla “N” murió por asfixia y hasta el momento dos presuntos responsables han sido detenidos; sin embargo, colectivas feministas aseguraron que el contexto de violencia urge de medidas contundentes.

La Comisión hizo un llamado a redoblar esfuerzos para prevenir más muertes, pues el caso 17 ocurre después de casi un mes sin feminicidios en la entidad, justo el 25 de mayo, cuando se conmemora el Día Naranja, una fecha dedicada a visibilizar y prevenir la violencia contra mujeres y niñas.

La organización de la Colectiva 50+1 expresó su confianza en que las investigaciones se realicen con apego a derecho, perspectiva de género y sin omisiones, para garantizar justicia plena para la víctima y su familia.

Asimismo, reiteró la necesidad de revisar y fortalecer la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Chiapas, así como de implementar programas efectivos que aseguren la seguridad de las mujeres.