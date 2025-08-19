Urge impulsar agenda libre de violencia

En Chiapas es necesario que desde los medios de comunicación se impulse una agenda que permita la distribución de la información con perspectiva de género, por esa razón el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) llevó a cabo un encuentro con periodistas, para mostrar que hay una sociedad que avanza a una vida libre de violencia.

Durante el acto protocolario, desde el órgano local se destacó que se trató de un evento histórico al reunir de forma voluntaria alrededor de 30 medios de comunicación para sumarse a esta actividad.

María Magdalena Vila Domínguez, presidenta provisional del IEPC, destacó que el esfuerzo busca que la comunicación de la información se haga con respeto, igualdad y compromiso.

Agenda con perspectiva de género

Son siete los acuerdos que se establecieron durante el encuentro, en el que también estuvieron presentes diversas autoridades de Chiapas e integrantes de la sociedad civil.

Se convocó que se realice desde los medios de comunicación un trabajo periodístico contextualizado, que se hagan visibles los casos de quienes sufren de violaciones a sus derechos políticos y electorales.

El punto número tres de los compromisos establece “prevenir la reproducción de estereotipos y roles de género”, además de “promover el respeto a los derechos humanos como criterio de comunicación e información, con perspectiva pluricultural e interseccional”.

Periodistas que asistieron también hicieron el compromiso de promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como el impulso de la profesionalización con perspectiva de género.

Otro de los acuerdos alcanzados, detalla la necesidad de “ser una herramienta para reconocer la diversidad de la compasión social, difundir valores democráticos y promover comunidades informadas, pacíficas e inclusivas.”

Vila Domínguez comentó que la responsabilidad de informar no sólo se limita a transmitir hechos, también implica una decisión ética de aportar a la convivencia pacífica para fortalecer la democracia.

“Estoy convencida de que este es un paso transcendental, si logramos que las coberturas periodísticas y las prácticas informativas cotidianas se realicen con perspectiva de género, estaremos contribuyendo no sólo a la protección de los derechos políticos de las mujeres, sino también a la construcción de una sociedad más justa”, remarcó Vila Domínguez.