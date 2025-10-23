Urge incrementar acciones para atender salud mental

El especialista en salud mental, Diógenes García, dijo es urgente incrementar el presupuesto y acciones para atender este tema, pues el suicidio está entre las tres primeras causas de muerte en población de 15 a 29 años.

Ramo 12

Dijo el también psiquiatra, es oportuno atender la reciente propuesta de la diputada federal, Fuensanta Guerrero, quien propuso que en el Presupuesto de Egresos 2026 se etiquete recursos específicos para la salud mental en el Ramo 12 de Salud.

Explicó que además es importante crear la Ley General de Salud Mental y Bienestar Emocional; y que los servicios psicológicos y psiquiátricos se integran en el primer nivel de atención para que lleguen a la comunidad y familias.

Insistió en que urge atender al sector, toda vez que un estudio del Inegi y la Secretaría de Salud reveló que uno de cada tres jóvenes presenta síntomas de ansiedad o depresión y que el suicidio está entre las tres primeras causas de muerte en población de 15 a 29 años en México.