Urge legislar salud mental obligatoria en Chiapas

En el marco de la conmemoración del Día del Psicólogo en México, la salud mental en la entidad enfrenta una de sus crisis más severas, marcada por una profunda desconexión emocional, el incremento de suicidios en jóvenes y una preocupante disminución en la edad de inicio del consumo de sustancias psicoactivas.

La psicóloga Liliana Hernández Trinidad, especialista con años de experiencia en la atención de adicciones, violencia y secuelas de abuso sexual infantil, lanzó un llamado enérgico a la sociedad y a las instituciones gubernamentales para dejar de atender solo las consecuencias y empezar a legislar en la prevención desde la infancia.

Uno de los puntos más alarmantes expuestos por la especialista es la velocidad con la que las adicciones están alcanzando a la niñez chiapaneca.

Incidencia

“En las décadas de los 80 y 90, el primer consumo promedio se registraba a los 25 años. Hacia el periodo de 2000 a 2020, la edad bajó a los 15 años. Actualmente, estamos atendiendo a niños de entre 13 y 15 años, o incluso menores, con adicciones ya completamente desarrolladas”, apuntó.

La psicóloga advirtió que el consumo de sustancias de alto impacto como el cristal destruye los procesos cognitivos y emocionales de forma acelerada, provocando alucinaciones, miedo constante e irritabilidad extrema en apenas un par de meses.

Indicó que muchos padres de familia suelen tardar de tres a cuatro años en notar el problema, confundiendo el comportamiento con la rebeldía propia de la edad.

Asimismo, lamentó que la población general siga sin considerar la psicoterapia como una inversión prioritaria, recurriendo a ella por obligación institucional (cuando las escuelas condicionan el ingreso de menores con problemas de conducta o bullying) y no por un compromiso genuino de sanar el entorno familiar.