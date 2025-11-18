Urge mantenimiento correctivo en carreteras

Con base en lo mencionado por el vicepresidente en Chiapas de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), Sergio Antonio Rayo Cruz, es necesario que exista el recurso suficiente en el país para llevar a cabo los mantenimientos preventivos y correctivos que requieren los diversos tramos federales.

Reducción de recursos

En el marco de las actividades que llevaron a cabo en su 30 Asamblea General, expusieron el tema a 17 diputados federales, asuntos que estuvieron centrados en la preocupación sobre la reducción de recursos para atender las carreteras.

Aunque el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 fue aprobado recientemente, Rayo Cruz enfatizó que la inconformidad del sector aún puede atenderse, a través de peticiones legislativas para que se hagan ampliaciones presupuestales.

Dijo que es importante que las autoridades se den cuentan que hay varios tramos federales que requieren de mantenimiento, y será de gran ayuda para el sector transporte si se toma en cuenta lo que ha crecido el gremio en cuanto a movilidad de productos y mercancías.

Reunión de trabajo

En el caso de Chiapas, explicó, en fechas próximas buscarán una reunión de trabajo con la delegación de las autoridades de transporte, ahí expondrán los puntos en los que se requiere el mantenimiento correctivo y el preventivo.