Urge mejorar el servicio de choferes del transporte

En Chiapas es importante que los conductores de las unidades del transporte público (en sus diversas modalidades) brinden un mejor servicio y para ello es necesario pasar por un proceso de certificación, consideró Mario Alberto Bustamante Mendoza, vicepresidente de la Alianza del Autotransporte en la entidad.

Entrevistado sobre el tema, explicó que el proyecto surgió en reuniones con diversas instituciones dentro del factor humano en el transporte.

La idea, dijo, es prevenir accidentes y mejorar el servicio no solo en la parte de pasaje, también en el rubro de carga y hasta de acarreo de materiales.

Además, se indicó, es fundamental fortalecer la preparación de los conductores y por ahí hay que promover acciones que permitan una certificación de las actividades que realizan estas personas.

Compromiso

Sin embargo, reconoció que el concesionario tiene que hacer el compromiso de ofrecer un mejor salario para las personas que apuesten por una mejor preparación.

Bustamante Mendoza cuestionó que de poco servirá que haya unidades nuevas en la capital si no hay un chofer que esté preparado para dar el servicio.

El líder del sector coincidió en que la falta de vehículos en mejores condiciones y conductores con un trato más amable son de las peticiones muy recurrentes de la ciudadanía con el gremio transportista.

Confió en que haya una respuesta positiva por parte de las instituciones, debido a que el proyecto tiene el propósito de que los conductores estén más profesionalizados para el oficio y, al final de cuentas, la ciudadanía será quien obtenga más beneficios.