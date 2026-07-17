Urge mejorar los sistemas de riego en Chiapas

La Asociación Nacional de Usuarios de Riego (ANUR), a través de Eduardo Altuzar López, puso en marcha una jornada de capacitación intensiva dirigida a los distritos de riego de la entidad, mediante los cuales se busca analizar sus condiciones y mejorar su tecnología en Chiapas, considerando a la entidad como una fuente de la soberanía alimentaria nacional.

El encuentro se posiciona como una estrategia clave para adecuar los sistemas de producción locales a las demandas de sustentabilidad del siglo XXI, vinculando estrechamente el orden legal con la transferencia tecnológica de alto nivel.

La regularización es clave

En este sentido, el líder de la ANUR dijo que durante las sesiones de trabajo se demostró con rigor técnico que la regularización y actualización de los padrones de usuarios, ante organismos federales clave como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Registro Agrario Nacional (RAN), no representa un mero trámite burocrático, por el contrario, constituye la vía jurídica indispensable para desatar el desarrollo de la infraestructura hidroagrícola en el territorio.

Dijo que estar en estricto apego a la normatividad fiscal y agraria permite a las comunidades de productores organizados, acceder a incentivos federales de gran impacto para la eficiencia del campo.

Por ello, el manejo eficiente del agua en los sistemas de producción agrícola no es un simple desafío técnico de ingeniería hidráulica; constituye el eje político, social y ambiental sobre el cual se sostiene la soberanía alimentaria del sur de México.

Limitantes

Durante décadas, la dispersión organizativa y el rezago en la modernización de los distritos de riego han limitado el potencial del campo chiapaneco, generando ineficiencias en el uso de los recursos hídricos.

No negó la importancia de los subsidios y dijo que con estos mecanismos se pueden acceder a por ejemplo: Subsidios Federales Co-financiados: Acceso a fondos que cubren hasta el 50 % del costo total en la construcción de obras de infraestructura hidroagrícola y en la adquisición de maquinaria moderna para la tecnificación del riego.

Además de subsidios por Eficiencia Energética y Costos de Operación: Integración al padrón de tarifas eléctricas preferenciales destinadas exclusivamente al bombeo agrícola, lo que reduce de forma drástica los costos de producción y optimiza la huella energética del agro regional.