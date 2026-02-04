Urge priorizar acciones contra el cáncer

Este 4 de febrero, el Día Mundial contra el Cáncer recuerda que la enfermedad no es solo una cifra, sino millones de historias de lucha, prevención y esperanza.

Con datos del Inegi, a principios 2025, Chiapas registró 78.6 defunciones por tumores malignos por cada 100 mil habitantes, una cifra que revela la dimensión silenciosa de esta enfermedad.

Entre los diagnósticos con mayor impacto destacan el cáncer de mama, cervicouterino y de próstata, cuyas cifras crecen entre historias de lucha y resistencia.

Los datos recuerdan que prevenir a tiempo y atender con dignidad sigue siendo una deuda urgente.