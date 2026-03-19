Urge profesionalizar áreas de PC en los ayuntamientos

Luego de la polémica suscitada por un evento masivo en la Plaza de Toros La Coleta, que finalmente tuvo que ser suspendido, y los constantes señalamientos de desacato contra la presidenta municipal de San Cristóbal de Las Casas, Fabiola Ricci Diestel, la presidenta del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, dijo que no se piensa en un llamado a comparecencia para la edil, enfocando en la urgencia de profesionalizar las áreas de Protección Civil en los ayuntamientos.

En entrevista, al ser cuestionada directamente sobre si sería prudente que Fabiola Ricci acudiera al Poder Legislativo a dar una explicación sobre los hechos ocurridos en el polémico inmueble, la legisladora destacó las acciones emprendidas por instancias estatales.

“Ya la Secretaría de Protección Civil del Estado hizo lo propio. Tengo entendido que ellos ya hicieron una solicitud ante los involucrados en el tema de San Cristóbal”, respondió Gómez Mendoza, dando a entender que el caso ya está siendo atendido por la dependencia estatal, lo que, en su lectura, acota la intervención directa del Congreso sobre la figura de la alcaldesa.

Gómez Mendoza subrayó que, desde su perspectiva, el Congreso puede aportar en rubros distintos a la fiscalización política.

“Creo que aquí lo importante que podemos hacer a través del Congreso del Estado, y no quito el dedo del renglón, es, en primera, que el pueblo de Chiapas exija a sus autoridades que coloquen en las posiciones de los ayuntamientos a personas profesionales y capaces, con una verdadera voluntad y una verdadera vocación”, enfatizó.

Postura

La presidenta del Legislativo profundizó en la necesidad de que las direcciones municipales de Protección Civil sean ocupadas por personal capacitado.

“Es muy importante que las personas que estén en estas posiciones se capaciten y tengan verdaderamente el conocimiento de la importancia de esa encomienda que tienen en sus manos. Protección Civil no es solamente ver temas de inundaciones o ver temas de sismo, sino también controlar y salvaguardar la vida de las personas en diferentes situaciones, como el caso de los eventos”, explicó.

Finalmente, la diputada calificó como “congruente” el mensaje enviado por la Secretaría de Protección Civil del Estado y adelantó que desde el Congreso se buscará incidir en la profesionalización de estas áreas municipales, particularmente a través de lo establecido en la nueva Ley de Protección Civil.