Urge recuperar territorios políticos

Ruben Zuarth Esquinca destacó que el PRI está concentrado en recuperar la cercanía con la ciudadanía y fortalecer sus estructuras territoriales, pues “la organización partidista debe mantenerse activa, escuchar a las comunidades y trabajar de manera permanente, más allá de los procesos electorales”, afirmó.

En este marco, dijo que recientemente el PRI en Chiapas reforzó su presencia territorial en la región De Los Bosques, donde sostuvo encuentros con la estructura partidista y representantes de las comunidades para fortalecer la organización del partido.

Dijo que durante la jornada, realizada en Tapalapa y Rayón, se llevó a cabo un encuentro con la estructura priista de la región, así como la toma de protesta del nuevo Comité Directivo Municipal del PRI en Tapalapa, como parte de la estrategia para consolidar al partido desde los municipios.

Encuentro

Explicó que como parte de la gira, la dirigencia priista también sostuvo un encuentro con ejidatarios, donde se escucharon las necesidades y planteamientos de las comunidades. El dirigente estatal afirmó que el partido mantendrá una política de puertas abiertas y contacto directo con los sectores sociales y productivos.

“Hoy el PRI está regresando al territorio, a las comunidades y a los municipios. Queremos una estructura organizada, cercana y presente, que escuche y acompañe a la gente. El fortalecimiento del partido comienza desde abajo, con quienes conocen y viven la realidad de cada municipio”, afirmó Zuarth Esquinca.