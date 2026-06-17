Urge reforestación en áreas de la zona Metropolitana

Estudios de impacto coordinados entre el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), coincidieron en la urgencia de realizar trabajos de reforestación en diversas áreas de la zona Metropolitana.

Así lo expuso el alcalde de la capital de Chiapas, Ángel Torres Culebro, quien dijo que para atender esta urgencia, así como parte de la política municipal se destinaron 12 mil árboles para reforestar las inmediaciones del Cañón del Sumidero, como otras áreas de la ciudad.

Asimismo, dijo que estos árboles, suministrados en su mayoría por el Vivero Municipal, como por otras instancias, están abiertos a la participación social, por lo que los ciudadanos que busquen sumarse como voluntarios pueden hacerlo directamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Municipal.

De igual manera, pueden buscar obtener árboles en donación, con la intención de crear una gran reforestación en Tuxtla Gutiérrez, situación que, reconoció que ayudaría mucho en el mejoramiento de la permeabilidad de los suelos, y con ello reducir los impactos por inundaciones.

La zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez está conformada de forma oficial por cinco municipios: Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Berriozábal, Suchiapa y San Fernando.