Urge regulación integral para transporte público

El desorden en el sistema de transporte público del estado, con fenómenos como la invasión de rutas y la operación irregular de mototaxis, ha alcanzado un punto crítico, generando caos vial e inseguridad. Así lo afirmó Rubén Antonio Zuarth Esquinca, presidente de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, quien hizo un llamado a establecer una normativa “clara, exhaustiva y efectiva”.

El diputado señaló que su comisión ha recibido numerosas quejas de ciudadanos y transportistas formales, quienes denuncian el panorama irregular que afecta principalmente a Tuxtla Gutiérrez, pero que se extiende a otras ciudades de la entidad.

Regulaciones

Zuarth Esquinca identificó a las mototaxis como uno de los puntos más complejos. “Es un tema muy complicado, muy difícil”, reconoció, pero subrayó que su regulación es impostergable. Explicó que este servicio debe ser formalizado con reglas muy bien definidas, orientándose a complementar al transporte convencional en zonas de difícil acceso.

“El tema de los mototaxis tiene que generarse a través de una regulación para que este medio de movilidad se dé en lugares donde el transporte convencional no puede acceder”, precisó.

El presidente ofreció la colaboración del Poder Legislativo para crear el marco jurídico necesario desde su ámbito de competencia.

El congresista vinculó directamente la falta de regulación con el aumento de accidentes de tránsito. “Se dan todos los días accidentes por invasión de rutas o por la proliferación de unidades que quizá no estén en la ruta que les toca”, afirmó.

Frente a esta realidad, fue enfático: “Nosotros hemos sido muy claros: el ordenamiento del transporte se debe de dar”. Para lograrlo, demandó la ejecución de operativos de verificación constantes para identificar y sancionar a quienes invaden rutas y operen al margen de la ley, así como para regularizar a quienes cumplan los requisitos.

Necesidades

Además, enfatizó la necesidad de profesionalizar al sector: “Los conductores deben tener muy bien sus requisitos, su certificado de aptitud y generar más capacitación”, subrayó, apuntando a la seguridad de los usuarios como prioridad.

Aunque Tuxtla Gutiérrez concentra muchas de las quejas, Zuarth Esquinca advirtió que el problema es estatal. Su comisión, dijo, ya recaba información de usuarios y operadores en distintas localidades para elaborar un diagnóstico integral.

“En ese sentido, creo que hay mucho por hacer. Hay un tema bastante importante y vamos a estar nosotros atentos desde nuestra esfera para poder coadyuvar a que todos estos vicios que se dan en el transporte, desaparezcan”, concluyó.