Urge revisar alerta de género tras nuevo feminicidio

La muerte de una mujer joven, cuyo cuerpo fue hallado el pasado viernes en las inmediaciones del río Cahoacán en Tuxtla Chico, ha causado indignación en la sociedad y desatado nuevas exigencias de justicia. Este caso se convierte en la segunda muerte violenta en mujeres registrado en el estado durante los primeros 25 días del 2026.

El presunto feminicidio ocurrió cerca del balneario Castrejón, de dicha localidad, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que se inició una carpeta de investigación bajo el protocolo correspondiente, los primeros informes recabados indicaron que el cuerpo presentaba signos de violencia por ahorcamiento.

Colectiva 50 más 1

Ante este caso, la Comisión Nacional de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Colectiva 50 más 1 Chiapas manifestó su profundo lamento, al mismo tiempo que condenaron el hecho.

A través de un pronunciamiento, la colectiva afirmó que la persistencia de este tipo de crímenes evidencia la insuficiencia de las estrategias actuales de seguridad y prevención para proteger la vida de las mujeres en el estado.

En este contexto, la colectiva planteó que la demanda central hacia las autoridades correspondientes es el análisis y revisión de manera urgente el estado de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Chiapas.

La exigencia subraya la necesidad de evaluar la efectividad de las medidas implementadas bajo este mecanismo de emergencia y reforzarlas ante la continuidad de los feminicidios y agresiones hacia las mujeres.