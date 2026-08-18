Urge revisar de raíz cada ruta de colectivos

De acuerdo con Sergio Antonio Rayo Cruz, vicepresidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) en Chiapas, es necesario que las autoridades del transporte lleven a cabo una revisión de raíz de la operación de cada ruta, para saber cómo están funcionando los colectivos en Tuxtla Gutiérrez.

Entrevistado sobre el tema, comentó que en el rubro hay muchas aristas que deben resolverse y se deben atender por partes.

En su opinión, la autoridad debe de actualizar el padrón de quiénes son las personas autorizadas para brindar el servicio, además de identificar a concesionados, permisionarios y también a quienes han hecho convenio entre particulares o con las autoridades.

Otro tema que cuestionó Rayo Cruz, se vincula con aquellos vehículos que andan con placas sobrepuestas, particulares o de otra modalidad y dando un servicio diferente, “eso realmente es una irregularidad terrible de ambas partes”, remarcó.

El tercer punto, consideró, es que los concesionarios cumplan con lo marcado en la ley, en cuanto a las condiciones de las unidades que están en ruta.

“Se debe de hacer una revisión, pero desde raíz, desde adentro y es más yo me iría ruta por ruta”, complementó.

Que haya una revisión al funcionamiento de las rutas, opinó, evitaría más problemas con el mismo sector, tomando en cuenta que el transporte surge de una necesidad social.

Movilidad austera

Sin embargo, cuestionó: “dime tú qué beneficio le estamos dando a la sociedad: ninguno; estamos quitando sus rutas, le estamos quitando los vehículos que no suben hasta donde debe de ser, les estamos dando una movilidad muy muy austera”.

En el caso del transportista, indicó, además de que es básico que esté en orden su pago de impuestos, deben contar con vehículos en buenas condiciones y también seguros para los pasajeros.

Rayo Cruz comentó que en dos momentos se han tenido acercamientos con las autoridades del transporte estatal en Chiapas, se han expresado varias problemáticas pero hasta ahora no se han atendido con prontitud.