Urge revisión de puentes en Chiapas

Un grupo de profesionales de la construcción, realizaron un diplomado especializado en Diseño y Mantenimiento de Puentes, desde las instalaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Chiapas, donde señalaron que urge una revisión estatal de estas estructuras.

En este sentido, Rogelio Tamayo Carboney, presidente de la CMIC Chiapas, dijo que se trata de un ejemplo de trabajo conjunto en beneficio de la industria local y del profesionalismo.

Urge mantenimiento

“Celebramos con orgullo la culminación del Diplomado Diseño y Mantenimiento de Puentes, reconociendo el esfuerzo, compromiso y dedicación de cada participante”, expresó Tamayo Carboney.

En este marco explicó que los expertos coincidieron en la relevancia de este proyecto, destacando con urgencia el revisar las condiciones de los puentes en Chiapas, pues cientos de ellos están faltos de mantenimiento.

En la jornada se realizaron diversos abordajes técnicos y teóricos que redundan en el mejoramiento del conocimiento e información del gremio de la construcción entre estudiantes, profesionales con trayectoria y nuevos valores.