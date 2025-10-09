Urge visibilizar variante de cáncer de mama

El cáncer de mama triple negativo metastásico representa entre el 10 y 15 % de los casos de cáncer de mama en México y no responde ante tratamientos hormonales, porque las células de las que está compuesto no tienen receptores de estrógeno y representa un desafío para los sistemas de salud.

La doctora Rocío Grajales, especialista en oncología, comentó que es fundamental mantener la educación y la concientización del cáncer de mama todo el año porque el desafío principal es la detección temprana, para poder mejorar la esperanza y calidad de vida para las mujeres, sobre todo con esta variante más agresiva.

Dijo que debido al impacto tan fuerte en la calidad de vida de las personas a las que afecta esta modalidad de la neoplasia, se debe buscar de manera proactiva en cada revisión de rutina, pues el cinco por ciento anual del total de muertes por cáncer corresponden a esta, que representa el 62 % del total de muertes por cáncer de mama en hombres y mujeres en 2022.

Uno de los pilares fundamentales para la concientización, es la propuesta de designar el 3 de marzo como Día Nacional del Cáncer de Mama Triple Negativo Metastásico, impulsada por especialistas y Organizaciones de la Sociedad Civil, para fortalecer políticas públicas que atiendan esta neoplasia y desafío de salud pública.

“Afortunadamente, hay avances muy alentadores, como el tratamiento específico para este cáncer recientemente aprobado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en México, por lo que debemos informar a la población sobre la importancia de solicitar un estudio inmunohistoquímico en caso de un diagnóstico positivo de cáncer de mama, con la finalidad de identificar la variante triple negativa metastásica con celeridad”.