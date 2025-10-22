Urgen a arreglar carretera en Las Casas

Habitantes de la zona poniente de San Cristóbal de Las Casas y automovilistas de diferentes municipios de los Altos de Chiapas, manifestaron su molestia porque un tramo de la carretera que comunica a la ciudad coleta con Chamula y Zinacantán está hecha pedazos, sin que las autoridades hagan algo por arreglarla. Varios automovilistas y pobladores que a diario transitan ese tramo aseguraron que los numerosos baches ocasionan retrasos, ya que para avanzar un kilómetro -del barrio de la Quinta San Martín al semáforo situado en el periférico- se tardan hasta 20 minutos.

Añadieron que a todas horas se forma una larga fila que avanza lentamente a causa de los numerosos agujeros, por lo que solicitaron la intervención inmediata de las autoridades municipales y estatales.

Por separado, el Frente Unido de la Zona Poniente informó que el pasado 17 de este mes “se realizó un recorrido desde el semáforo hasta la Quinta San Martín, en reconocimiento del derecho de vía pública con presencia de personal de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y representantes de las colonias, barrios y fraccionamientos de la zona poniente convocados”.

Agregó que “personal de Desarrollo Urbano notificó a comercios sobre el mal uso de suelo y derecho a la vía pública, y que tienen un mes para presentar su documentación y retirar estacionamientos o elementos que bloquean el paso peatonal” en ese tramo.