Urgen acciones frente al cambio climático

De manera local se llevan a cabo una serie de proyectos para enfrentar la crisis climática con énfasis en la realidad que atraviesa el estado y en particular Tuxtla Gutiérrrez, reveló Emmanuel Díaz Nigenda, profesor investigador del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IIGERCC).

Como integrante del cuerpo académico explicó que los proyectos se centran en dos ejes centrales: la adaptación y la mitigación.

Proyectos

“Desarrollamos proyectos relacionados principalmente a la adaptación y mitigación del cambio climático. También procedemos a la cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero o bien la elaboración de inventarios de emisiones”, afirmó el investigador.

Estas iniciativas, además de generar conocimiento, tienen un impacto directo en la formación de capital humano, al integrar a estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Tierra y del posgrado en Gestión de Riesgos y Cambio Climático.

Díaz Nigenda explicó que se trabaja en identificar ciertas problemáticas o áreas de oportunidad, así como qué impacto tiene el reciclaje o qué impacto tendrá el composteo de la materia orgánica en los residuos domiciliarios.

Monitoreo del aire

Asimismo, reveló que otro de los compromisos más constantes es el monitoreo de la calidad del aire en Tuxtla Gutiérrez, una labor realizada a pesar de las limitaciones en instrumentación, sin embargo, el equipo explora el uso de sensores de bajo costo para complementar sus mediciones meteorológicas y de contaminantes.

El investigador detalló que estas labores de estudios se realizan sobre islas de calor urbanas, analizando parques como Joyyo Mayu y Caña Hueca para evidenciar su importancia ambiental.

“Generamos información que compartimos con dependencias municipales y estatales”, señaló.

Invitación

Díaz Nigenda extendió una invitación a los estudiantes interesados en ciencias de la tierra, vulcanología, sismología o educación ambiental a integrarse a estas líneas de investigación, fundamentales para el futuro de la región.