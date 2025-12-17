Urgen ampliar Alerta de Género en Chiapas

El feminicidio de Natividad ocurrido en el municipio de Tila el pasado 14 de diciembre, causó preocupación ante el cierre de año marcado por una preocupante violencia contra las mujeres, con este crimen la entidad registró 31 víctimas en lo que va del 2025.

Ante esta situación de violencia La Comisión Estatal a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la Colectiva 50+1 Chiapas (CEAMVLV) pidió que la Alerta de Violencia de Género sea revisada y ampliada a más municipios de la entidad, donde continúan registrándose casos de violencia extrema.

“Reiteramos: la Alerta de Violencia de Género debe cumplir su función. No puede seguir siendo simulación mientras las mujeres siguen siendo asesinadas”, señalaron al tiempo que mostraron su preocupación por cerrar el año con estos hechos atroces.

Feminicidio

El cuerpo sin vida de Natividad fue encontrado con huellas de tortura en el camino que conduce a su domicilio, ubicado en la comunidad de Panwitz, arriba de Jolnopa Guadalupe.

El hallazgo fue hecho en una zona de paso comunitario, situación que generó consternación, temor e indignación entre los habitantes de la región.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas ni han ofrecido información sobre avances concretos en la investigación del caso.

Por su parte la comisión solicitó una investigación inmediata, exhaustiva y con perspectiva de género para esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y garantizar que este crimen no quede en la impunidad.

Finalmente, demandaron la implementación de medidas urgentes para garantizar la seguridad de las mujeres en la región de Tila y en todo Chiapas, subrayando que detrás de las estadísticas hay vidas humanas y familias destrozadas por la violencia machista.