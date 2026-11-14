Urgen garantizar derechos humanos de caravana

El Colectivo de Monitoreo de la Frontera Sur (CMFS) urgió a las autoridades garantizar atención médica, acceso a agua, alimentos y servicios sanitarios para las personas que integran la caravana migrante “Dios con nosotros”, la cual continúa su tránsito por la línea costera de Chiapas desde su salida de San Pedro Sula, Honduras, el pasado 3 de noviembre.

Grupos de riesgo

Un monitoreo realizado por el colectivo, identificó la presencia de al menos 120 mujeres y 40 menores en el contingente provenientes de países de Centroamérica, quienes continúan avanzando pese a las amenazas de Estados Unidos.

La organización expresó su preocupación de que las amenazas arancelarias del gobierno estadounidense puedan derivar en agresiones y hostigamiento contra quienes integran el contingente.

De acuerdo con testimonios recabados durante el monitoreo, se informó del aseguramiento de al menos 38 personas.

El colectivo señaló que la desarticulación de la caravana no ha sido a través del diálogo, sino mediante engaños y detenciones perpetradas por el Instituto Nacional de Migración (INM).

Casos similares

El CMFS recordó que esta no es una práctica nueva, pues se ha documentado casos similares de contención de las caravanas migrantes como en mayo de 2026, para contener la Caravana “David”, elementos del INM y de la Guardia Nacional detuvieron el paso de las personas en la carretera, a la altura del municipio de Pijijiapan.

El 22 de mayo de este año, la caravana “Guiados por Dios” fue interceptada por un operativo del INM mientras caminaban en el tramo carretero Tapachula-Huixtla; cuatro vehículos tipo Urvan bloquearon su paso y agentes de migración subieron por la fuerza a dos hombres del contingente.

A ocho años de su fundación, el CMFS subrayó que una caravana no es un “pase de entrada”, sino una forma de organización colectiva que las comunidades migrantes se han visto obligadas a generar para protegerse y acompañarse.