Urgen más rastros en el estado

El secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, reconoció la urgencia de construir rastros en los ayuntamientos de Chiapas, esto para garantizar la sanidad alimentaria y resolver omisiones a la normatividad federal.

Explicó que desde la propia secretaría existe una apertura para trabajar en colaboración con los ayuntamientos y la Secretaría de Infraestructura, para gestionar recursos y proyectos y así desarrollar dichos espacios.

Recorridos

Recordó que recientemente supervisó los avances de rastro Nueve Estrellas de Comitán que contará con certificación Tipo Inspección Federal (TIF) y fortalecerá el abasto regional de carne bovina y porcina, no solo en ese municipio, sino en la región del Sureste mexicano.

Este rastro, dijo que contará con áreas operativas, líneas de sacrificio, equipamiento especializado y planta de tratamiento de aguas residuales, construida bajo lineamientos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Además, aseguró que este modelo podrá replicarse a otros municipios que no cuenten con rastros o tengan el interés de modernizarlo, para cumplir con las normatividades en materia, esto con el apoyo en la obra civil que podría ser ejecutada por la Secretaría de Infraestructura (Seinfra).

Por último, agregó que están realizando recorridos y visitas a los rastros para conocer en general las condiciones de los centros de matanza en Chiapas.

Es de mencionar que en Chiapas operan alrededor de 40 establecimientos registrados para el sacrificio de ganado y obtención de carne, de los cuales la gran mayoría son mataderos municipales.