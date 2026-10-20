Urgen más señaléticas en autopista

Para evitar que se repitan fuertes accidentes como el ocurrido el fin de semana en la carretera de cuota Chiapa de Corzo-San Cristóbal de Las Casas que dejó como saldo varias personas lesionadas y pérdidas humanas, integrantes del sector transporte urgieron a las autoridades a retomar los recorridos para regular la velocidad de las unidades y que haya una mayor señalización.

El vicepresidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), Sergio Antonio Rayo Cruz, recordó que el año pasado tuvieron una reunión con diversas autoridades para solicitar mayor vigilancia en ese tramo.

Zona roja

Lamentó que se haya vuelto común que sobre esa vía se presenten accidentes, lo que genera un gran impacto en afectaciones de personas y daños materiales.

“Yo creo, y lo digo con mucha franqueza a la autoridad federal, que se han relajado demasiado”, complementó Rayo Cruz.

Dijo que en los temas que tienen que ver con accidentes en ese tramo, se deben analizar dos aspectos claves: la responsabilidad de los operadores y la falta de señalización.

Rayo Cruz comentó que debe existir una coordinación entre las autoridades y la concesionaria en asuntos que abonen a la reducción de los accidentes.

A casi un año de ese encuentro, se acordó que se tendría un tema de vigilancia, recorridos, señales de tránsito y la instalación de las cámaras para las conocidas fotomultas.

Sin bajar la guardia

Explicó que las autoridades estatales y federales han hecho presencia en la zona, sin embargo, no se puede permitir que se relajen o que se confíen porque los accidentes pueden pasar en cualquier momento.

La supercarretera, consideró, es una vía muy bien trazada y rápida, en la cual se desplazan diversas unidades, tanto particulares, de transporte y también los de carga más pesada.

Rayo Cruz enfatizó que debe intervenir la autoridad federal, en el sentido de que haya mantenimientos que no se alarguen tanto tiempo, esto para cuidar la integridad de quienes transitan en la zona.