Urgen priorizar los derechos humanos

En Chiapas, como en diversas naciones de Centroamérica urgen mejorar su estructuras de protección a los derechos humanos, máxime en el contexto actual de migración y escenarios de crisis.

Así lo explicó el investigador Luis Manuel Martínez, quien junto a los doctores León Felipe Solar y Manuel Gustavo Ocampo, hablaron de la relevancia de los derechos humanos, esto en el marco de la presentación del libro: “Acercamiento al Control no Jurisdiccional de los Derechos Humanos en Chiapas, Recomendaciones Relevantes de la Comisión Estatal”.

Expusieron entre otros tópicos, una sólida argumentación sobre la relevancia de atender este tema para la construcción de escenarios de desarrollo social.

Explicaron también que el fenómeno migratorio es una condicionante a tomar en cuenta en el universo de escenarios de riesgos por vulneración de los derechos.

Ejes de actuación

Asimismo, que la inclusión expresa las obligaciones que tienen las autoridades en el ámbito de sus atribuciones, como la promoción de los derechos humanos como eje de su actuación.

Esta presentación realizada desde la sala de historias universitarias de la Biblioteca Central Universitaria, fue también un espacio de debate que generó un diálogo entre investigadores, escolares y defensores de derechos humanos que fortaleció la visión de este importante espectro.