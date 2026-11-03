Urgente sustituir basureros por rellenos sanitarios

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, reconoció la urgencia de mejorar las condiciones de los centros de acumulación de basura en Chiapas, transitando del modelo de simples basureros a cielo abierto, a los rellenos sanitarios.

Dijo que se trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) en dos rutas, la primera es supervisar que los nuevos rellenos cumplan las normatividades.

Y la segunda es conocer los resultados de la supervisión, para priorizar la ejecución de estos nuevos espacios en los municipios con mayor urgencia.

Por ello, dijo que los municipios deberán plantear los proyectos a la dependencia estatal para validar el plan de intervención de manera conjunta.

Explicó que los nuevos rellenos sanitarios sustituirán a los basureros a cielo abierto, los cuales representan diversos escenarios de riesgo para la salud humana.

En el marco de la inauguración del relleno de Chiapa de Corzo, destacó que este espacio es una prioridad, dado que la presencia de aves provocaba afectaciones al aeropuerto y que había dejado de ser adecuado ante el crecimiento de la población.

Precisó que la obra contó con los permisos correspondientes y la supervisión constante de la Semahn. Asimismo, subrayó que este tipo de proyectos, aunque poco visibles, son fundamentales para proteger la salud pública y mejorar el bienestar de la población.