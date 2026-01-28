Usan IA para transparentar alfabetización en adultos

La Secretaría de Educación en Chiapas (SE), que encabeza Roger Mandujano Ayala, está poniendo en marcha el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para darle transparencia al programa de alfabetización entre las personas que aprenden a leer y escribir, y los asesores que acompañan el proceso.

Cristian Solís Tolentino, director de Informática del Subsistema Federalizado de la Secretaría de Educación (SEF), detalló que el uso de esas herramientas permitió la creación del Sistema Integral para la Gestión de la Alfabetización (SIGA) que, con unos pasos, se digitalizó todo el proceso.

Es decir, el programa Chiapas Puede tiene transparencia entre la parte de los educandos, así como de los alfabetizadores, tomando en cuenta que de por medio hay becas que se entregan.

Todo registrado

En el SIGA están definidos los mecánicos para recolectar información referente de las tarjetas bancarias (para evitar errores), los avances que se tienen y dónde se aplicarán las actividades de alfabetización.

Otro de los puntos claves del sistema, es que se garantiza que las personas inscritas (mayores de 15 años) realmente no cuentan con un certificado de primaria y, por lo tanto, requieren de aprender a leer y escribir.

Para ello se cruza información en el área educativa y hasta con el Gobierno Federal a través de la CURP, pues desde ahí se ha blindado la plataforma para no permitir irregularidades.

Solís Tolentino destacó que este proyecto, que es tan grande en logística y personas, fue validado en tiempo real tanto en la documentación como en quienes participan en la alfabetización. El programa Chiapas Puede tiene a personas de entre 15 y hasta 80 años.

Innovación

El SIGA es un sistema actualizado debido a que no solo incluye el registro de los educandos, en el mismo espacio se abordan temas logísticos, de certificación, evaluación, finanzas y hasta seguimiento.

El director de Informática del Subsistema Federalizado de la Secretaría de Educación (SEF), comentó que también se reduce cualquier anomalía en la dispersión de las tarjetas para las becas, debido que se entregan de forma directa a la persona que cumplió con los requisitos.

Finalmente, se resaltó que la parte digital también ayuda a evitar la discrecionalidad entre las personas que llevaban a cabo una captura manual; además de que ahora se conoce el avance del proyecto en tiempo real, con las personas alfabetizadas e incluso con aquellas que han faltado a las actividades.