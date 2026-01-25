Usan nanotecnología para germinar semillas

Un equipo interdisciplinario de docentes y estudiantes investiga la aplicación de nanomateriales biocompatibles, como óxido de zinc, óxido de grafeno, óxido de galio y silicio poroso, en semillas del árbol caña fístula, especie regional cuya cubierta dura dificulta la germinación natural.

El equipo de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), desarrolla este proyecto innovador para mejorar la germinación de semillas, titulado “Estudio de biocompatibilidad y de propiedades de semillas utilizando nanoestructuras”.

Héber Vilchis Bravo, asesor del proyecto, comentó que el estudio está vinculado al doctorado en Materiales y Sistemas Energéticos Renovables. Participó Jessica Paola Velázquez González, estudiante de Ingeniería en Nanotecnología de la Universidad Politécnica de Chiapas (UP), durante su estadía en la Unicach.

Resultados

Se integró los nanomateriales antes mencionados a las semillas y aplicó pulsos eléctricos cuatro veces al día durante un periodo de tres a cuatro semanas. Los resultados muestran que, frente a semillas mantenidas solo en agua, las tratadas presentaron casi el doble de tasa de germinación en la mitad del tiempo.

“De 10 semillas sometidas al tratamiento, alrededor de cinco germinaron en aproximadamente cinco días, frente a los 10 días requeridos en condiciones naturales”, explicó.

En cuanto a la aplicación de estos conocimientos, Carolina Orantes García, responsable del Banco de Geoplasma Vegetal del Instituto de Ciencias Biológicas de esta universidad, confirmó que ya cuentan con plántulas en vivero.

El investigador dijo que estas se utilizarán para reforestar áreas de la Reserva de la Biósfera Selva El Ocote y Berriozábal, donde actualmente las personas extraen ejemplares de la zona silvestre.